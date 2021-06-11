11 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 11 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 Giriş Tarihi: 11.06.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Haziran tarihinde yapılan 224 bin 128 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.261, hasta sayısı 561 olarak açıklanırken; 69 kişi hayatını kaybetti, 6.217 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 319 bin 359 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Haziran tarihinde yapılan 224 bin 128 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.261, hasta sayısı 561 olarak açıklanırken; 69 kişi hayatını kaybetti, 6.217 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 319 bin 359 olarak açıklandı.

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