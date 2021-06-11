11 Haziran 2021, Cuma

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Milli Savunma Üniversitesi sınav tercih sonuçları açıklandı! MSÜ sınav tercih sonucu sorgulama! Tercih yerleştirme...

MSÜ sınav tercih sonuçları açıklandı!
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

, 2021 tercih ve ön başvuru sonuçları hakkında son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, " ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır." İfadelerine yer verdi. Peki, MSÜ sınav tercih sonuçlarına nasıl bakılır? işte detaylar...

MSB'nin açıklaması ile birlikte MSÜ tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk da bir hayli arttı. Arama motorlarında birçok kişi konu hakkında araştırma yapıyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI EKRANI!

'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

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