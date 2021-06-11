11 Haziran 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Milli Savunma Üniversitesi sınav tercih sonuçları açıklandı! MSÜ sınav tercih sonucu sorgulama! Tercih yerleştirme...
Milli Savunma Bakanlığı, 2021 MSÜ sınav tercih ve ön başvuru sonuçları hakkında son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, "Millî Savunma Üniversitesi 2021 Yılı Askerî Öğrenci Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır." İfadelerine yer verdi. Peki, MSÜ sınav tercih sonuçlarına nasıl bakılır? işte detaylar...
MSB'nin açıklaması ile birlikte MSÜ tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk da bir hayli arttı. Arama motorlarında birçok kişi konu hakkında araştırma yapıyor.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI EKRANI!
Milli Savunma Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Millî Savunma Üniversitesi 2021 Yılı Askerî Öğrenci Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
HABERLER HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig