Milli Savunma Bakanlığı, 2021 MSÜ sınav tercih ve ön başvuru sonuçları hakkında son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, "Millî Savunma Üniversitesi 2021 Yılı Askerî Öğrenci Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır." İfadelerine yer verdi. Peki, MSÜ sınav tercih sonuçlarına nasıl bakılır? işte detaylar...

MSB'nin açıklaması ile birlikte MSÜ tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk da bir hayli arttı. Arama motorlarında birçok kişi konu hakkında araştırma yapıyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI EKRANI!

Milli Savunma Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Millî Savunma Üniversitesi 2021 Yılı Askerî Öğrenci Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

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