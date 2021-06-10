10 Haziran 2021, Perşembe

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 10 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 Giriş Tarihi: 10.06.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Haziran tarihinde yapılan 223 bin 320 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.408, hasta sayısı 563 olarak açıklanırken; 96 kişi hayatını kaybetti, 6.895 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 313 bin 098 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Haziran tarihinde yapılan 223 bin 320 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.408, hasta sayısı 563 olarak açıklanırken; 96 kişi hayatını kaybetti, 6.895 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 313 bin 098 olarak açıklandı.


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