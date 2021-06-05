05 Haziran 2021, Cumartesi
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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 5 Haziran)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Haziran 2021 tarihinde yapılan 216 bin 156 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.126, hasta sayısı 542 olarak açıklanırken; 92 kişi hayatını kaybetti, 7.161 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 282 bin 594 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Haziran 2021 tarihinde yapılan 216 bin 156 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.126, hasta sayısı 542 olarak açıklanırken; 92 kişi hayatını kaybetti, 7.161 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 282 bin 594 olarak açıklandı.
5 HAZİRAN 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU
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