05 Haziran 2021, Cumartesi

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 5 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 Giriş Tarihi: 05.06.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Haziran 2021 tarihinde yapılan 216 bin 156 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.126, hasta sayısı 542 olarak açıklanırken; 92 kişi hayatını kaybetti, 7.161 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 282 bin 594 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Haziran 2021 tarihinde yapılan 216 bin 156 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.126, hasta sayısı 542 olarak açıklanırken; 92 kişi hayatını kaybetti, 7.161 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 282 bin 594 olarak açıklandı.

5 HAZİRAN 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
5 Haziran dolar, euro, sterlin fiyatları! 5 Haziran dolar, euro, sterlin fiyatları!
Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu?
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı! Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör