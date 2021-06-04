04 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 4 Haziran)
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Haziran tarihinde yapılan 224 bin 681 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.169, hasta sayısı 552 olarak açıklanırken; 94 kişi hayatını kaybetti, 7.617 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 55 milyon 034 bin 469, toplam vaka sayısı 5 milyon 276 bin 468, toplam vefat sayısı 47 bin 976, ağır hasta sayısı 1.183, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.8, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 147 bin 610 olarak yer aldı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Haziran tarihinde yapılan 224 bin 681 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.169, hasta sayısı 552 olarak açıklanırken; 94 kişi hayatını kaybetti, 7.617 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 55 milyon 034 bin 469, toplam vaka sayısı 5 milyon 276 bin 468, toplam vefat sayısı 47 bin 976, ağır hasta sayısı 1.183, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.8, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 147 bin 610 olarak yer aldı.
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