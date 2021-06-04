Son dakika: Gram altın düştü mü? Çeyrek altın ne kadar oldu? 4 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları!
Türkiye'de en çok alış ve satış yapılan madenlerin başında altın geliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altında yaşanan değişiklikler yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. 4 Haziran günü altın fiyatlarında nasıl bir değişim olduğu merak konusu oldu. Arama motorlarında, "Gram altın ne kadar?, Çeyrek altın fiyatı ne?, Bugün altın ne kadar?, Çeyrek altın fiyatı" gibi sorgular yapılıyor. Peki, gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen altının güncel fiyatları günlük değişimlere uğruyor. Bu durum binlerce kişinin arama motorlarında "Gram altın kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?" sorgularını yapmasına sebep oluyor. İşte son dakika altın fiyatları...
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın Alış: 523,76
Satış: 523,88
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın Alış: 841,00 TL'den Satış: 864,00 TL'den satışa sunuluyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 3.345,00
Cumhuriyet altını satış: 3.445,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 1.671,00
Yarım altın satış: 1.728,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 3.350,87
Tam altın satış: 3.416,81
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 3.430,00
Ata altın satış: 3.532,00
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig