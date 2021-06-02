02 Haziran 2021, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 2 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 Giriş Tarihi: 02.06.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Haziran tarihinde yapılan 224 bin 150 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.181, hasta sayısı 586 olarak açıklanırken; 112 kişi hayatını kaybetti, 7.372 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 263 bin 697 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Haziran tarihinde yapılan 224 bin 150 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.181, hasta sayısı 586 olarak açıklanırken; 112 kişi hayatını kaybetti, 7.372 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 263 bin 697 olarak açıklandı.



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