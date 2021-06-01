01 Haziran 2021, Salı

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 1 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 Giriş Tarihi: 01.06.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Haziran tarihinde yapılan 223 bin 482 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.112, hasta sayısı 602 olarak açıklanırken; 129 kişi hayatını kaybetti, 9.457 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 256 bin 516 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Haziran tarihinde yapılan 223 bin 482 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.112, hasta sayısı 602 olarak açıklanırken; 129 kişi hayatını kaybetti, 9.457 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 256 bin 516 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Haziran tarihinde yapılan 223 bin 482 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.112, hasta sayısı 602 olarak açıklanırken; 129 kişi hayatını kaybetti, 9.457 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 54 milyon 362 bin 791, toplam vaka sayısı 5 milyon 256 bin 516, toplam vefat sayısı 47 bin 656, ağır hasta sayısı 1.241, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.8, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 124 bin 081 olarak yer aldı.

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