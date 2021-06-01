01 Haziran 2021, Salı

HABERLER

MHRS aşı randevusu nasıl alınır? 50 yaş üstü aşı randevusu alma! 2021 MHRS randevu ekranı...

MHRS aşı randevusu nasıl alınır?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 Giriş Tarihi: 01.06.2021

Sağlık Bakanı , 1 Haziran'dan sonra üzeri vatandaşların aşı randevusu alabileceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından 50 yaş ve üzeri vatandaşlar sisteminden aşı randevusu almak için araştırma yapıyor. Peki, MHRS aşı randevusu nasıl alınır? aşı randevusu nasıl alınır? aşı randevusu alma! aşı randevusu...

'in kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren salgını, ülkemizde de ekisini sürdürüyor. Öncelikli gruplar aşı sürecini gerçekleştiriyor. Bakan , 1 Haziran'dan sonra üzeri vatandaşların aşı randevusu alabileceği duyurdu. Peki, aşı randevusu nasıl alınır? Corona virüsü aşı randevusu nasıl alınır?

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu olmak için MHRS ve aracılığıyla aşı randevusu ekranına giriş yapmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sistem giriş yaptıktan sonra 'aşı randevusu' ekranı karşınıza çıkıyor. Aşı randevusu ekranından istediğini aşı tercihini, hastane ve saat tercihinizi yapabilirsiniz. Ayrıca MHRS hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Düğün ve nikahlar nasıl olacak? Düğün ve nikahlar nasıl olacak?
Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Şehirler arası seyahat yasağı var mı?
Kafe ve restoranlar açıldı mı? Kafe ve restoranlar açıldı mı?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör