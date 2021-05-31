Sokağa çıkma yasağı esnetildi! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınan yeni kararları Başkan Erdoğan açıkladı... 2020 yılının başlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü (coronavirüs) salgını, günümüzde de hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ramazan Ayı'nın başında 17 günlük kapanmaya giren ülkemizde, vaka sayılarının düşmesiyle beraber normalleşmeye dair önemli adımlar atılmıştı. Başkan Erdoğan, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren uygulanacak yeni normalleşme kararlarını da Kabine Toplantısı'nın ardından duyurdu. İşte 1 haziran kararları...

2020 yılının başlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü (coronavirüs) salgını, günümüzde de hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Ramazan Ayı'nın başında 17 günlük kapanmaya giren ülkemizde, vaka sayılarının düşmesiyle beraber normalleşmeye dair önemli adımlar atılmıştı. Başkan Erdoğan, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren uygulanacak yeni normalleşme kararlarını da Kabine Toplantısı'nın ardından duyurdu.

İşte yeni kararlar;

Sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

RESTORAN VE KAFELER

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

Başkan Erdoğan, okulların haziran ayında yüz yüze eğitime geçeceklerini de açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise detayları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalyla duyurdu.

Bakan Selçuk, "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" dedi.

Selçuk'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır.

*Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

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