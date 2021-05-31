Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
Corona virüsü salgını ülkemizde ve dünyada etkisini sürdürüyor. Tam kapanmanın ardından İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesini yayınlamıştı. Gözler kabine toplantısına çevrildi. Arama motorlarında, "bugün kabine toplantısı kaçta? Bugün kabine toplantısı saat kaçta? Yasaklar kalktı mı?" gibi sorgular yapılıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları büyük merakla bekleniyor. Vatandaşlar A Haber canlı yayınında tüm bilgilere ulaşabilecekler. Peki, sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? | Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarını canlı izle...
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesi oldukça önemli konuların konuşulacağı bir toplantı gerçekleştirecek. Tam kapanma döneminin ardından kademeli normalleşme dönemine geçilmişti. Kabine toplantısında yeni kararların alınması bekleniyor. Sabah'ta yer alan haberde kabine toplantısında görüşülecek konular belirtildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin en önemli gündem maddesi yine pandemi ve kısıtlama kararları olacak. Alınacak kararlar içerisinde ilk aşamaya göre daha geniş bir normalleşme adımı ve işletmelere gelebilecek yeni özgürlüklerin ele alınması bekleniyor.
KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?
Toplantıda, restoran, lokanta ve kafelerin masa sınırlaması ile açılması, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının ise kaldırılması bekleniyor.
İşletmelerde iç mekan-dış mekan kullanımı da toplantı da tartışılacak.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?
Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam etmesi planlanlanırken hafta içi için ise ya kısıtlama başlangıç saatinin 23.00'e çekilmesi ya da tamamen kaldırılması gündemde.
Corona virüsü üçüncü dalga kontrol altına alındı, son 6 ayın en düşük rakamları görüldü. "Ayda 30 milyon aşılama"yla toplumsal bağışıklık yakalanacak. Yaz sonuna doğru rahatlama yaşanacak
MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?
Örneğin konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere aşı yaptıranlar alınırken, maske zorunluluğu da esnetilebilecek.
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