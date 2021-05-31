Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi!

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Bu sezon seyircisiz oynanan Süper Lig'i, gelecek sezon inşallah seyircili oynatmak istiyoruz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu Erdoğan yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Bu sezon seyircisiz oynanan Süper Lig'i, gelecek sezon inşallah seyircili oynatmak istiyoruz. Ayrıca Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes takımını tebrik ediyorum" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN NOTLAR ŞU ŞEKİLDE

"Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl maçlar seyircisiz oynandı. İnşallah önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı ümit ediyoruz. Basketbolda Euroleague şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes'i tebrik ediyoruz. Ergin Ataman'ın bu başarıyı şehitlere armağan etmesini de şahsım ve milletim adına çok önemli görüyorum. Ayşe Begüm Onbaşı kızımı da arayarak tebrik ettim. Başarılarının devamını diledim. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göndere çektiren tüm sporcuları şahsım ve milletim adıma tebrik ediyorum.

Pek çok yerde hala inşaatları süren hızlı tren hatlarımızda devreye girdiğinde, Türkiye ulaşımda çığır açacaktır. Deniz yolu taşımacılığında da dev projelşeri ülkemize kazandırmaya devam ediyor. Bu hafta sonu Filyos Limanı'nı açarak bu alanda da çığır açacağız. Ulaşım meselesini kökten çözmüş bulunuyrouz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda attığımız bu adımların hayırlı olmasını temenni ediyorum.



KUZEY MARMARA OTOYOLU

Önceki hafta son Cuma ülkemizin en önemli ulaştırma projelerinden olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümünün açılış törenini gerçekleştirdik. Habipler-Hasdal kavşakları arasındaki kısımlarıyla birlikte 400 kilometrelik otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz.

Bu otoyol İstanbul ve Marmara bölgesiyle birlikte tüm Türkiye'nin projesidir. Edirne'den 1200 kilometre boyunca hiçbir engele, ışığa, yerleşim yerine girmeden Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz seyahat edebilecektir.

Bizim inşa edeceğimiz daha çok yolumuz var. Sultan Alparslan'ın bin yıl açtığı yolda, Fatih Sultan Mehmet'in 568 yıl önce İstanbu lsurlarına iktiği sancağın gölgesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'in öncülüğünde ilerlemeye devam edeceğiz. Ülkemizi ve milletimizi sahte gündemlerin, karanlık senaryoların kıskacına hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.

Çarşamba günü Meclis'te gerçekleştirdiğimiz grup toplantısında ülke gündeminde başlıklarla ilgili kapsamlı bir görüşme yaptık. ABD'li iş adamları ile toplantı gerçekleştirdik. Ülkemizin uluslararası yatırımcıları destekleme konusundaki kararlılığını bildirdik.

Büyük Çamlıca Camii bu asrın sembol eserlerinden birisidir.

Demokraside ve ekononmide Türkiye'nin en önde gelen ülkeler arasındaki seçkin yerine çıkararak milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

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