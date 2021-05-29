29 Mayıs 2021, Cumartesi

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Son dakika: Gram altın düştü mü? Çeyrek altın ne kadar oldu? 29 Mayıs Kapalıçarşı altın fiyatları!

Çeyrek altın ne kadar oldu?
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Türkiye'de en çok alış ve satış yapılan madenlerin başında altın geliyor. , çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altında yaşanan değişiklikler yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. 29 Mayıs günü altın fiyatlarında nasıl bir değişim olduğu merak konusu oldu. Arama motorlarında, " ne kadar?, Çeyrek altın fiyatı ne?, Bugün altın ne kadar?, Çeyrek altın fiyatı" gibi sorgular yapılıyor. Peki, gram altın, çeyrek alın, ve ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen altının güncel fiyatları günlük değişimlere uğruyor. Bu durum binlerce kişinin arama motorlarında " altın kaç TL oldu? kaç lira? Gram altın ne kadar?" sorgularını yapmasına sebep oluyor. İşte son dakika altın fiyatları...

'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 524,21

Satış: 524,29

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın Alış: 840,00 TL'den Satış: 863,00 TL'den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

alış: 3.334,00

Cumhuriyet altını satış: 3.438,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

alış: 1.668,00

Yarım altın satış: 1.726,00

TAM ALTIN NE KADAR?

alış: 3.328,67

Tam altın satış: 3.396,18

ATA ALTIN NE KADAR?

alış: 3.422,00

Ata altın satış: 3.527,00

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