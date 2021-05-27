27 Mayıs 2021, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 27 Mayıs)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 219 bin 465 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.426, hasta sayısı 673 olarak açıklanırken; 183 kişi hayatını kaybetti, 13.102 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 220 bin 549 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 219 bin 465 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.426, hasta sayısı 673 olarak açıklanırken; 183 kişi hayatını kaybetti, 13.102 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 220 bin 549 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 53 milyon 258 bin 116, toplam vaka sayısı 5 milyon 220 bin 549, toplam vefat sayısı 46 bin 970, ağır hasta sayısı 1.504, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 070 bin 815 olarak yer aldı.

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