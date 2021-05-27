Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 27 Mayıs)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 219 bin 465 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.426, hasta sayısı 673 olarak açıklanırken; 183 kişi hayatını kaybetti, 13.102 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 220 bin 549 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 219 bin 465 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.426, hasta sayısı 673 olarak açıklanırken; 183 kişi hayatını kaybetti, 13.102 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 220 bin 549 olarak açıklandı.
Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 53 milyon 258 bin 116, toplam vaka sayısı 5 milyon 220 bin 549, toplam vefat sayısı 46 bin 970, ağır hasta sayısı 1.504, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 070 bin 815 olarak yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig