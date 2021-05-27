Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 219 bin 465 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.426, hasta sayısı 673 olarak açıklanırken; 183 kişi hayatını kaybetti, 13.102 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 220 bin 549 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 219 bin 465 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.426, hasta sayısı 673 olarak açıklanırken; 183 kişi hayatını kaybetti, 13.102 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 220 bin 549 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 53 milyon 258 bin 116, toplam vaka sayısı 5 milyon 220 bin 549, toplam vefat sayısı 46 bin 970, ağır hasta sayısı 1.504, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 070 bin 815 olarak yer aldı.

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