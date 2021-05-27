27 Mayıs 2021, Perşembe
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27 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 indirimli ürünler neler? İşte A101 27 Mayıs afişi...
A101 27 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 27 Mayıs Perşembe indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Bu hafta, mutfak gereçleri, saat, televizyon gibi ürünler dikkat çekiyor. Peki, A101 indirimli ürünler neler? 27 Mayıs a101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta...
A101'de bu hafta Televizyon dikkat çeken teknoloji ürünleri arasında yer alıyor.
İkinci sayfada ise Buzdolabı, halı, kilim ve nevresim dikkat çekiyor.
Tost makinası, traş makinası, tartı gibi ürünler 3. sayfada yer alıyor.
Bahçe ve balkonlarda kullanabileceğiniz masa, sandalye ve tabüre 4. sayfada yer alıyor.
Şarjlı vidalama, sıcak hava tabancası, boya rulosu gibi ürünler 5. sayfada yer alıyor.
Akülü araba, çocuklara özel mini kaydırak 6. sayfada kendisine yer buluyor.
Piknik seti
Çamaşır deterjanı indirimde yer alıyor.
Gıda ürünlerinde indirim...
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