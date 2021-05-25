Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 223 bin 104 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.375, hasta sayısı 693 olarak açıklanırken; 175 kişi hayatını kaybetti, 11.192 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 203 bin 385 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 223 bin 104 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.375, hasta sayısı 693 olarak açıklanırken; 175 kişi hayatını kaybetti, 11.192 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 203 bin 385 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 52 milyon 817 bin 437, toplam vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385, toplam vefat sayısı 46 bin 621, ağır hasta sayısı 1.667, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 045 bin 508 olarak yer aldı.

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