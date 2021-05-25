25 Mayıs 2021, Salı

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 25 Mayıs)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 Giriş Tarihi: 25.05.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 223 bin 104 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.375, hasta sayısı 693 olarak açıklanırken; 175 kişi hayatını kaybetti, 11.192 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 203 bin 385 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 223 bin 104 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.375, hasta sayısı 693 olarak açıklanırken; 175 kişi hayatını kaybetti, 11.192 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 203 bin 385 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 52 milyon 817 bin 437, toplam vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385, toplam vefat sayısı 46 bin 621, ağır hasta sayısı 1.667, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 045 bin 508 olarak yer aldı.

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