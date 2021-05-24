Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 216 bin 655 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.523, hasta sayısı 702 olarak açıklanırken; 178 kişi hayatını kaybetti, 10.003 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 194 bin 010 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 216 bin 655 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.523, hasta sayısı 702 olarak açıklanırken; 178 kişi hayatını kaybetti, 10.003 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 194 bin 010 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 52 milyon 594 bin 333, toplam vaka sayısı 5 milyon 194 bin 010, toplam vefat sayısı 46 bin 446, ağır hasta sayısı 1.745, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 034 bin 316 olarak yer aldı.

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