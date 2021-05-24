24 Mayıs 2021, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 24 Mayıs)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 Giriş Tarihi: 24.05.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 216 bin 655 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.523, hasta sayısı 702 olarak açıklanırken; 178 kişi hayatını kaybetti, 10.003 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 194 bin 010 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 216 bin 655 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.523, hasta sayısı 702 olarak açıklanırken; 178 kişi hayatını kaybetti, 10.003 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 194 bin 010 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 52 milyon 594 bin 333, toplam vaka sayısı 5 milyon 194 bin 010, toplam vefat sayısı 46 bin 446, ağır hasta sayısı 1.745, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 034 bin 316 olarak yer aldı.

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