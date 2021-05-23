Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 210 bin 291 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.839, hasta sayısı 710 olarak açıklanırken; 197 kişi hayatını kaybetti, 11.202 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 186 bin 487 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 210 bin 291 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.839, hasta sayısı 710 olarak açıklanırken; 197 kişi hayatını kaybetti, 11.202 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 186 bin 487 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 52 milyon 377 bin 678, toplam vaka sayısı 5 milyon 186 bin 487, toplam vefat sayısı 46 bin 268, ağır hasta sayısı 1.843, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 024 bin 313 olarak yer aldı.

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