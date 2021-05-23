23 Mayıs 2021, Pazar

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 23 Mayıs)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 Giriş Tarihi: 23.05.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 210 bin 291 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.839, hasta sayısı 710 olarak açıklanırken; 197 kişi hayatını kaybetti, 11.202 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 186 bin 487 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 210 bin 291 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.839, hasta sayısı 710 olarak açıklanırken; 197 kişi hayatını kaybetti, 11.202 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 186 bin 487 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 52 milyon 377 bin 678, toplam vaka sayısı 5 milyon 186 bin 487, toplam vefat sayısı 46 bin 268, ağır hasta sayısı 1.843, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 024 bin 313 olarak yer aldı.

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