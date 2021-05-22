Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 22 Mayıs)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 216 bin 658 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.697, hasta sayısı 835 olarak açıklanırken; 231 kişi hayatını kaybetti, 14.472 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 178 bin 648 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 216 bin 658 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.697, hasta sayısı 835 olarak açıklanırken; 231 kişi hayatını kaybetti, 14.472 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 178 bin 648 olarak açıklandı.
Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 52 milyon 167 bin 387, toplam vaka sayısı 5 milyon 178 bin 648, toplam vefat sayısı 46 bin 071, ağır hasta sayısı 1.876, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 013 bin 111 olarak yer aldı.
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