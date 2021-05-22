22 Mayıs 2021, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 22 Mayıs)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 216 bin 658 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.697, hasta sayısı 835 olarak açıklanırken; 231 kişi hayatını kaybetti, 14.472 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 178 bin 648 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 216 bin 658 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.697, hasta sayısı 835 olarak açıklanırken; 231 kişi hayatını kaybetti, 14.472 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 178 bin 648 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 52 milyon 167 bin 387, toplam vaka sayısı 5 milyon 178 bin 648, toplam vefat sayısı 46 bin 071, ağır hasta sayısı 1.876, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 013 bin 111 olarak yer aldı.

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