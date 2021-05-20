Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Şampiyonlar Ligi ve F1 yorumu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "UEFA'nın Devler Ligi finalini Lizbon'a alması ve F1 yarışlarından Türkiye GP'sinin çıkarılmasına ilişkin, "Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde, Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldiği gençlerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Devler Ligi finalinin ve F1 Türkiye GP'sinin İstanbul'dan alınmasıyla ilgili konuştu.

"Şampiyonlar Ligi ve Formula 1'e Covid-19 salgını sebebiyle ev sahipliği yapamayacağımız açıklandı. Bu kararı doğru buluyor musunuz? Formula 1 gibi organizasyonların ülkemizde gerçekleşebilmesi için destek vermeye devam edecek misiniz?" sorusuna Erdoğan, "Her şeyden önce gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar. Siyasi bir karar diyorum, çünkü 1-2 yıl öncesinden özellikle Şampiyonlar Liginin Türkiye'de oynanacağına dair kararı bildirmişlerdi" yanıtını verdi.

İngiliz Ligi'nden iki takımın bu noktada final oynama hakkını kazanınca, birden ibrenin değiştiğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:



Sayın Başbakan'a da pek bu arada ulaşamadık, bu işte çok baskı yaptı. Tabii biz de UEFA'ya bu konuda gerekli baskıları gerek oradaki arkadaşımız vasıtasıyla gerekse İngiltere'deki bakanlar aracılığıyla yaptıysak da sonunda işte bize 2023 Şampiyonlar Ligi'ni verme taahhüdünde bulundular ve Portekiz'e bu seneki Şampiyonlar Ligi'ni kaydırdılar. Formula 1'e gelince, Formula 1'de de geçen yıl biliyorsunuz bizde gerçekten çok çok başarılı bir organizasyon yapıldı ve Formula 1'le ilgili olarak da katılımcıların hepsi de 'biz de gerek organizasyonun gerekse pistin onlar için çok çok verimli olduğunu, güzel olduğunu' söylediler, buradan da memnuniyetle ayrıldılar. Ve bu sene de öncelikle bize bunun verildiğini söylediler ama sonra bir anda tekrar buradan farklı bir yere Formula 1'i de kaydırdılar. Biz de 'olanda hayır vardır' diyoruz, çok da üzülmüyoruz, hayırlı olsun.

"YERLİ FUTBOLCULARIMIZA ÖNEM VERMEMİZ GEREK"

"Türk futbolunda yabancı sayısının azaltılarak, yerli futbolculara destek olunmasına" ilişkin düşüncelerinin sorulduğu Başkan Erdoğan, "Bak şimdi çekirdekten yetişen Sergen kimin öğrencisi? Serpil Hamdi Tüzün'ün öğrencisi, onların hocası oydu. İşte Sergen'i, Rıza'yı, onları o yetiştirdi ve o çarktan çıktılar. Şimdi de geldi işte Beşiktaş'ı şampiyon yaptı, ama tabii iyi de bir takımı var ve son anlarda biraz tökezleme durumuyla karşı karşıya kaldıysa da işi bitirdi" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi arayıp tebrik ettiğini kaydeden Erdoğan, bu sezon Sergen Yalçın ile performansı yüksek bir takım izlediklerini söyledi.

"Tabii bizim bütün üzüntümüz, bu corona virüsü belasıyla, Covid'le aslında sahaların tadını alamadık. Çünkü böyle ekranlardan izlemekle filan falan bu işin tadı olmuyor" diyen Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:



Tribün farklı bir zevk veriyor. Tribün olmayınca ne sahadaki oyuncu bu işin zevkini alabiliyor ne de futbolseverler bu işin zevkini alabiliyor. Öyle veya böyle temennim odur ki, önümüzdeki sezona bu beladan kurtulmuş olarak gireriz. Fakat tabii yine küresel diyeyim futbolcu noktasında ben yerli futbolcularımıza önem vermemiz gerekir diyorum. Niye? Eğer biz milli takımımızın çok güçlü olmasını istiyorsak, Milli Takım'ımızın güçlü olması için bizim çekirdekten yetişme futbolcularımızın olması lazım. Bakın şimdi Milli Takım'ımız biraz kıpırdanıyorsa, yine yurt dışındaki birçok yerlerde oynayan futbolcuları milli takıma çağırmak suretiyle biraz daha güç katıyor değil mi? Ama biraz daha içeriden yetişme olsa, bizim Milli Takım'ımız inanıyorum ki çok daha güçlü olacak. Şimdi mesela işte Fransa'da Lille'de Burak son haftalarda orada bayağı performansı yüksek neticeler aldı, arka arkaya işte 2 tane, 3 tane hat-trick yaptığı maçlar oldu.

Burak Yılmaz'la konuşup tebrik ettiğinin bilgisini veren Erdoğan, "Aynı takımda tabii Burak var, Yusuf var, Zeki var, üçünün de orada oynaması o da ayrı bir... Yani Türkiye olarak Fransa gibi bir ülkede bizim 3 evladımızın aynı takımda oynaması büyük önem arz ediyor. Şimdi işte zannediyorum bu akşam veya yarın oynayacakları bir maç var, o maçı alırlarsa şampiyon oluyorlar, tabii şampiyon olmaları da bizim o üç evladımız için büyük gurur" dedi.

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