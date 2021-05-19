19 Mayıs 2021, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 19 Mayıs)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 Giriş Tarihi: 19.05.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Mayıs tarihinde yapılan 218 bin 683 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.553, hasta sayısı 902 olarak açıklanırken; 233 kişi hayatını kaybetti, 9.271 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 151 bin 38 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Mayıs tarihinde yapılan 218 bin 683 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.553, hasta sayısı 902 olarak açıklanırken; 233 kişi hayatını kaybetti, 9.271 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 151 bin 38 olarak açıklandı.

19 MAYIS 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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