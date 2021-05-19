Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Mayıs tarihinde yapılan 218 bin 683 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.553, hasta sayısı 902 olarak açıklanırken; 233 kişi hayatını kaybetti, 9.271 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 151 bin 38 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Mayıs tarihinde yapılan 218 bin 683 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.553, hasta sayısı 902 olarak açıklanırken; 233 kişi hayatını kaybetti, 9.271 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 151 bin 38 olarak açıklandı.

19 MAYIS 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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