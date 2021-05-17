17 Mayıs 2021, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 17 Mayıs)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 Giriş Tarihi: 17.05.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre Mayıs tarihinde yapılan 206 bin 836 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 10.174, hasta sayısı 923 olarak açıklanırken; 223 kişi hayatını kaybetti, 13.864 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 127 bin 548 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre Mayıs tarihinde yapılan 206 bin 836 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 10.174, hasta sayısı 923 olarak açıklanırken; 223 kişi hayatını kaybetti, 13.864 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 127 bin 548 olarak açıklandı.

17 MAYIS 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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