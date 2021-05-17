Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Mayıs tarihinde yapılan 206 bin 836 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 10.174, hasta sayısı 923 olarak açıklanırken; 223 kişi hayatını kaybetti, 13.864 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 127 bin 548 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Mayıs tarihinde yapılan 206 bin 836 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 10.174, hasta sayısı 923 olarak açıklanırken; 223 kişi hayatını kaybetti, 13.864 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 127 bin 548 olarak açıklandı.

17 MAYIS 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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