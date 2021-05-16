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Ethereum bugün kaç dolar? Kaç TL? 16 Mayıs Ethereum kuru hareketleri… | Kripto para

Ethereum bugün kaç dolar?
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

16 Mayıs gününe ait fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “ kaç dolar oldu? 1 Ethereum kaç TL? Ethereum'da son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...

Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan kripto paraların en değerlileri araında yer alan , yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında (ETH) kaç dolar? 1 ETH (Ethereum) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.

İşte 16 Mayıs Ethereum kuru hareketleri...

1 ETHEREUM NE KADAR? KAÇ DOLAR?

1 Ethereum 3,813.65 Dolar oldu. Son 24 saatte 5,54% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 443,426,533,258 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir)

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