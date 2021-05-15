15 Mayıs 2021, Cumartesi

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 15 Mayıs)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

Son dakika haberleri...Sağlık Bakanı , ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Mayıs tarihinde yapılan 204 bin 637 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.472, hasta sayısı 1.084 olarak açıklanırken; 236 kişi hayatını kaybetti, 38.814 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 106 bin 862 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Mayıs tarihinde yapılan 204 bin 637 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.472, hasta sayısı 1.084 olarak açıklanırken; 236 kişi hayatını kaybetti, 38.814 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 106 bin 862 olarak açıklandı.

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