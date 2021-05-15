15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 15 Mayıs)
Son dakika haberleri...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Mayıs tarihinde yapılan 204 bin 637 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.472, hasta sayısı 1.084 olarak açıklanırken; 236 kişi hayatını kaybetti, 38.814 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 106 bin 862 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Mayıs tarihinde yapılan 204 bin 637 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.472, hasta sayısı 1.084 olarak açıklanırken; 236 kişi hayatını kaybetti, 38.814 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 106 bin 862 olarak açıklandı.
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