14 Mayıs 2021, Cuma

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 14 Mayıs)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 Giriş Tarihi: 14.05.2021

Son dakika haberleri...Sağlık Bakanı , ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Mayıs tarihinde yapılan 203 bin 73 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.394, hasta sayısı 1.102 olarak açıklanırken; 242 kişi hayatını kaybetti, 37.261 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 95 bin 390 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Mayıs tarihinde yapılan 203 bin 73 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.394, hasta sayısı 1.102 olarak açıklanırken; 242 kişi hayatını kaybetti, 37.261 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 50 milyon 463 bin 16, toplam vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390, toplam vefat sayısı 44 bin 301, ağır hasta sayısı 2.670, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.0, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 894 bin 24 olarak yer aldı.

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