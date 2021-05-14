14 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 14 Mayıs)
Son dakika haberleri...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Mayıs tarihinde yapılan 203 bin 73 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.394, hasta sayısı 1.102 olarak açıklanırken; 242 kişi hayatını kaybetti, 37.261 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 95 bin 390 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Mayıs tarihinde yapılan 203 bin 73 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.394, hasta sayısı 1.102 olarak açıklanırken; 242 kişi hayatını kaybetti, 37.261 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 50 milyon 463 bin 16, toplam vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390, toplam vefat sayısı 44 bin 301, ağır hasta sayısı 2.670, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.0, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 894 bin 24 olarak yer aldı.
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