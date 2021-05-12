Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 228 bin 192 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 13.029, hasta sayısı 1.496 olarak açıklanırken; 232 kişi hayatını kaybetti, 35.167 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 072 bin 462 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 228 bin 192 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 13.029, hasta sayısı 1.496 olarak açıklanırken; 232 kişi hayatını kaybetti, 35.167 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 072 bin 462 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 50 milyon 058 bin 648, toplam vaka sayısı 5 milyon 072 bin 462, toplam vefat sayısı 43 bin 821, ağır hasta sayısı 2.827, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.0, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 801 bin 291 olarak yer aldı.

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