12 Mayıs 2021, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 12 Mayıs)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 Giriş Tarihi: 12.05.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 228 bin 192 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 13.029, hasta sayısı 1.496 olarak açıklanırken; 232 kişi hayatını kaybetti, 35.167 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 072 bin 462 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 228 bin 192 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 13.029, hasta sayısı 1.496 olarak açıklanırken; 232 kişi hayatını kaybetti, 35.167 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 072 bin 462 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 50 milyon 058 bin 648, toplam vaka sayısı 5 milyon 072 bin 462, toplam vefat sayısı 43 bin 821, ağır hasta sayısı 2.827, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.0, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 801 bin 291 olarak yer aldı.

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