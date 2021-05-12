12 Mayıs 2021, Çarşamba
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Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun
Mutlu Bayramlar…
A Spor olarak mübarek Ramazan Bayramı'nın dünya, ülkemiz ve tüm İslam âlemine barış ve huzur getirmesi temennisiyle;
Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte olacağınız, dargınlıkların son bulduğu, iyilik, doğruluk ve hayırda buluştuğumuz nice bayramlar diliyoruz...
Ramazan Bayramınız mübarek olsun!
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