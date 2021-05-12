12 Mayıs 2021, Çarşamba

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Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun

Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun
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Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 Giriş Tarihi: 12.05.2021

Mutlu Bayramlar…

A Spor olarak mübarek 'nın dünya, ülkemiz ve tüm İslam âlemine barış ve huzur getirmesi temennisiyle;

Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte olacağınız, dargınlıkların son bulduğu, iyilik, doğruluk ve hayırda buluştuğumuz nice bayramlar diliyoruz...

Ramazan Bayramınız mübarek olsun!

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