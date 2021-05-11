11 Mayıs 2021, Salı

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 11 Mayıs)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 226 bin 452 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 14.497, hasta sayısı 1.582 olarak açıklanırken; 278 kişi hayatını kaybetti, 22.253 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 59 bin 433 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 226 bin 452 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 14.497, hasta sayısı 1.582 olarak açıklanırken; 278 kişi hayatını kaybetti, 22.253 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 59 bin 433 olarak açıklandı.

11 MAYIS 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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