Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 226 bin 452 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 14.497, hasta sayısı 1.582 olarak açıklanırken; 278 kişi hayatını kaybetti, 22.253 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 59 bin 433 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 226 bin 452 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 14.497, hasta sayısı 1.582 olarak açıklanırken; 278 kişi hayatını kaybetti, 22.253 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 59 bin 433 olarak açıklandı.

11 MAYIS 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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