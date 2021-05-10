10 Mayıs 2021, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 10 Mayıs)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 Giriş Tarihi: 10.05.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre Mayıs 2021 tarihinde yapılan 213 bin 863 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 13.604, hasta sayısı 1.734 olarak açıklanırken; 282 kişi hayatını kaybetti, 26.953 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 44 bin 936 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre Mayıs 2021 tarihinde yapılan 213 bin 863 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 13.604, hasta sayısı 1.734 olarak açıklanırken; 282 kişi hayatını kaybetti, 26.953 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 44 bin 936 olarak açıklandı.

10 MAYIS 2021 TÜRKİYE COVID-19 TABLOSU

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