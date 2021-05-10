10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 10 Mayıs)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 213 bin 863 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 13.604, hasta sayısı 1.734 olarak açıklanırken; 282 kişi hayatını kaybetti, 26.953 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 44 bin 936 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 213 bin 863 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 13.604, hasta sayısı 1.734 olarak açıklanırken; 282 kişi hayatını kaybetti, 26.953 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 44 bin 936 olarak açıklandı.
10 MAYIS 2021 TÜRKİYE COVID-19 TABLOSU
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