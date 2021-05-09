Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Mayıs tarihinde yapılan 197 bin 468 corona virüsü testinden 15 bin 191'i pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 694 hasta iyileşti.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Mayıs tarihinde yapılan 197 bin 468 corona virüsü testinden 55 bin 191'i pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 694 hasta iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 49 milyon 390 bin 141, toplam vaka sayısı 5 milyon 31 bin 332, vefat sayısı 43 bin 29, ağır hasta sayısı 3.081, iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 716 bin 918 olarak açıklandı.

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