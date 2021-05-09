09 Mayıs 2021, Pazar

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 9 Mayıs)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 Giriş Tarihi: 09.05.2021

Sağlık Bakanı , ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Mayıs tarihinde yapılan 197 bin 468 corona virüsü testinden 15 bin 191'i pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 694 hasta iyileşti.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Mayıs tarihinde yapılan 197 bin 468 corona virüsü testinden 55 bin 191'i pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 694 hasta iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 49 milyon 390 bin 141, toplam vaka sayısı 5 milyon 31 bin 332, vefat sayısı 43 bin 29, ağır hasta sayısı 3.081, iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 716 bin 918 olarak açıklandı.

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