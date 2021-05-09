09 Mayıs 2021, Pazar
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Ethereum durmuyor! Ethereum bugün kaç dolar? Kaç TL? 9 Mayıs Ethereum kuru hareketleri… | Kripto para
9 Mayıs gününe ait Ethereum fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “1 Ethereum kaç dolar oldu? 1 Ethereum kaç TL? Ethereum'da son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği kripto para serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...
Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan kripto paraların en değerlileri araında yer alan Ethereum, yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında 1 Ethereum (ETH) kaç dolar? 1 ETH (Ethereum) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.
İşte 9 Mayıs Ethereum kuru hareketleri...
1 ETHEREUM NE KADAR? KAÇ DOLAR?
1 Ethereum 3,931.10 Dolar oldu. Son 24 saatte 10.19% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 453,362,084,544 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir)
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