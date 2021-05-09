Anneler günü Google'da doodle oldu! Anneler günü nedir? Ne zaman kutlanır? | Anneler günü mesajları...

Dünyanın en büyük arama motorlarından Google, Anneler Gününe özel Doodle ile özel günü kutladı. Her yıl mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler günü nasıl ortaya çıktı? Anneler günü nedir? İşte tüm detaylarıyla Anneler günü... | EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI...

Google özel günlerde doodle hazırlıyor. Dünyanın dört bir yanında Mayıs ayının ikinci Pazar günü Anneler Günü olarak kutlanıyor. Ülkemizde de her yıl mayıs ayının ikinci pazar gününü Anneler günü olarak kutlarız.

GOOGLE'DAN ANNELER GÜNÜ DOODLE'I

ANNELER GÜNÜ NEDİR? NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün Dünya'da farklı zamanlarda kutlanan özel gündür.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Ann Maria Reeves Jarvis adlı ABD'li kadının 73 yaşında ölmesinden sonra, kızı tarafından başlatılan gelenek tüm dünyaya yayıldı. Anna Jarvis, annesini kaybettiğinde 41 yaşındaydı ve annesine yaşarken yeterince ilgi göstermediğini düşünüyordu. Ann Maria 1905 Mayıs'ının 2. pazar günü ölünce, kızının yıllarca sürecek üzüntüsü de başlamıştı. 1907 yılına gelindiğinde Anna Jarvis arkadaşlarıyla birlikte her mayıs ayının 2. pazar günü, anneler için kutlama yapmaya karar verdi. 1 yıl sonra başlayan kutlamalar hızla yaygınlaştı ve ABD Başkanı Woodrow Wilson 1914'te mayısın 2. pazar gününü 'Anneler Günü' olarak ilan etti. Bugün dünyanın birçok ülkesinde kutlanan ABD çıkışlı bu özel gün, 12 Mayıs 2013'te kutlanacak. Anneler Günü ülkemizde Türk Kadınlar Birliği'nin girişimleriyle 1955'ten beri yaşatılan bir gelenek haline geldi.

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Dünyanın en güzel, en iyi annesi, anneler günün kutlu olsun.

Seni seviyorum. Hep güler yüzün yanımda olsun.

Dünyanın en güzel annesine sevgilerimle…

Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle…

Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum Annem.

Anneciğime kalpten sevgilerimle.

Anneciğim! Yaşam kaynağım. Seni çok seviyorum.

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