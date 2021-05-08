08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 8 Mayıs)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 228 bin 873 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 18.052, hasta sayısı 2.178 olarak açıklanırken; 281 kişi hayatını kaybetti, 28.896 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 016 bin 141 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 228 bin 873 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 18.052, hasta sayısı 2.178 olarak açıklanırken; 281 kişi hayatını kaybetti, 28.896 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 016 bin 141 olarak açıklandı.
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