08 Mayıs 2021, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 8 Mayıs)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 228 bin 873 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 18.052, hasta sayısı 2.178 olarak açıklanırken; 281 kişi hayatını kaybetti, 28.896 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 016 bin 141 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 228 bin 873 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 18.052, hasta sayısı 2.178 olarak açıklanırken; 281 kişi hayatını kaybetti, 28.896 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 016 bin 141 olarak açıklandı.

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