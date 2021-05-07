07 Mayıs 2021, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 7 Mayıs)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 Giriş Tarihi: 07.05.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 251 bin 194 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.107, hasta sayısı 2.210 olarak açıklanırken; 278 kişi hayatını kaybetti, 35.529 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 998 bin 089 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 251 bin 194 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.107, hasta sayısı 2.210 olarak açıklanırken; 278 kişi hayatını kaybetti, 35.529 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 998 bin 089 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 48 milyon 963 bin 800, toplam vaka sayısı 4 milyon 998 bin 089, toplam vefat sayısı 42 bin 465, ağır hasta sayısı 3.260, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 662 bin 328 olarak yer aldı.

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