Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 251 bin 194 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.107, hasta sayısı 2.210 olarak açıklanırken; 278 kişi hayatını kaybetti, 35.529 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 998 bin 089 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 251 bin 194 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.107, hasta sayısı 2.210 olarak açıklanırken; 278 kişi hayatını kaybetti, 35.529 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 998 bin 089 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 48 milyon 963 bin 800, toplam vaka sayısı 4 milyon 998 bin 089, toplam vefat sayısı 42 bin 465, ağır hasta sayısı 3.260, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 662 bin 328 olarak yer aldı.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ