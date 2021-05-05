05 Mayıs 2021, Çarşamba

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5 Mayıs dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...

5 Mayıs dolar, euro, sterlin fiyatları!
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, son dönemlerde en çok merak edilen, arama motorlarında araştırılan konulardan biri oldu. , , gibi para birimlerinde yaşanan hareketli görüntü yatırım yapacakların da ilgisini çekiyor. Heyecanla gidişatı takip eden yatırımcılar, dolar, euro ve sterlin bozdurmak veya almak için doğru zamanı bekliyor. Peki, 5 Mayıs dolar, euro, kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Son dakika döviz haberleri... Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı " kaç TL oldu? dolar, ve kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları arama motorlarında yapıyor. İşte dolar, euro ve fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 8,3095

Dolar satış: 8,3139

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,9766

Euro Satış: 10,0295

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 11,5571

Pound satış: 11,6005

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