Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 241 bin 747 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.997, hasta sayısı 2.483 olarak açıklanırken; 336 kişi hayatını kaybetti, 38.218 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 929 bin 118 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 241 bin 747 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.997, hasta sayısı 2.483 olarak açıklanırken; 336 kişi hayatını kaybetti, 38.218 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 929 bin 118 olarak açıklandı.

4 MAYIS 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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