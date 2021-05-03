Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 243 bin 648 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.733, hasta sayısı 2.501 olarak açıklanırken; 347 kişi hayatını kaybetti, 35.438 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 900 bin 121 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Şubat 2021 tarihinde yapılan 139 bin 378 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.103, hasta sayısı 638 olarak açıklanırken; 103 kişi hayatını kaybetti, 8.567 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 539 bin 559 olarak açıklandı.

3 MAYIS 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

DİĞER

HABERLER HABERLERİ