03 Mayıs 2021, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 3 Mayıs)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 243 bin 648 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.733, hasta sayısı 2.501 olarak açıklanırken; 347 kişi hayatını kaybetti, 35.438 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 900 bin 121 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Şubat 2021 tarihinde yapılan 139 bin 378 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.103, hasta sayısı 638 olarak açıklanırken; 103 kişi hayatını kaybetti, 8.567 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 539 bin 559 olarak açıklandı.

3 MAYIS 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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