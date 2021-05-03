Ramazan bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün? Kamu ve özel sektör...

Tam kapanma dönemine girildi. Birçok kişi bayram tatili süresini ve ne zaman olduğunu merak ediyor. Bir taraftan ise "bayram tatili 9 gün mü?" sorusunun cevabı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün? İşte detaylar...

Ramazan Bayramı'na yaklaşırken birçok kişi bayram tatilinin başlayacağı tarihi merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs 2021 Cumartesi

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Kamu kurumlarında görev yapan personeller Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.

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