Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 240 bin 145 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 25.980, hasta sayısı 2.587 olarak açıklanırken; 340 kişi hayatını kaybetti, 75.182 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 875 bin 388 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 240 bin 145 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 25.980, hasta sayısı 2.587 olarak açıklanırken; 340 kişi hayatını kaybetti, 75.182 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 875 bin 388 olarak açıklandı.

2 MAYIS 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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