02 Mayıs 2021, Pazar

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 2 Mayıs)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 240 bin 145 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 25.980, hasta sayısı 2.587 olarak açıklanırken; 340 kişi hayatını kaybetti, 75.182 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 875 bin 388 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 240 bin 145 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 25.980, hasta sayısı 2.587 olarak açıklanırken; 340 kişi hayatını kaybetti, 75.182 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 875 bin 388 olarak açıklandı.

2 MAYIS 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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