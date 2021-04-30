30 Nisan 2021, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 30 Nisan)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 Giriş Tarihi: 30.04.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Nisan 2021 tarihinde yapılan 265 bin 287 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 31.891, hasta sayısı 2.673 olarak açıklanırken; 394 kişi hayatını kaybetti, 68.183 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 820 bin 591 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Nisan 2021 tarihinde yapılan 265 bin 287 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 31.891, hasta sayısı 2.673 olarak açıklanırken; 394 kişi hayatını kaybetti, 68.183 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 820 bin 591 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 47 milyon 261 bin 999, toplam vaka sayısı 4 milyon 820 bin 591, toplam vefat sayısı 40 bin 131, ağır hasta sayısı 3.534, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 323 bin 897 olarak yer aldı.

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