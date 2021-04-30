Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Nisan 2021 tarihinde yapılan 265 bin 287 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 31.891, hasta sayısı 2.673 olarak açıklanırken; 394 kişi hayatını kaybetti, 68.183 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 820 bin 591 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Nisan 2021 tarihinde yapılan 265 bin 287 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 31.891, hasta sayısı 2.673 olarak açıklanırken; 394 kişi hayatını kaybetti, 68.183 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 820 bin 591 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 47 milyon 261 bin 999, toplam vaka sayısı 4 milyon 820 bin 591, toplam vefat sayısı 40 bin 131, ağır hasta sayısı 3.534, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 323 bin 897 olarak yer aldı.

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