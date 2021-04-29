29 Nisan 2021, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 29 Nisan)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Nisan 2021 tarihinde yapılan 278 bin 108 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 37.674, hasta sayısı 2.715 olarak açıklanırken; 339 kişi hayatını kaybetti, 43.253 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 788 bin 700 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Nisan 2021 tarihinde yapılan 278 bin 108 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 37.674, hasta sayısı 2.715 olarak açıklanırken; 339 kişi hayatını kaybetti, 43.253 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 788 bin 700 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 46 milyon 996 bin 712, toplam vaka sayısı 4 milyon 788 bin 700, toplam vefat sayısı 39 bin 737, ağır hasta sayısı 3.581, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 255 bin 714 olarak yer aldı.

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