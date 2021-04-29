Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Nisan 2021 tarihinde yapılan 278 bin 108 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 37.674, hasta sayısı 2.715 olarak açıklanırken; 339 kişi hayatını kaybetti, 43.253 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 788 bin 700 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Nisan 2021 tarihinde yapılan 278 bin 108 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 37.674, hasta sayısı 2.715 olarak açıklanırken; 339 kişi hayatını kaybetti, 43.253 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 788 bin 700 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 46 milyon 996 bin 712, toplam vaka sayısı 4 milyon 788 bin 700, toplam vefat sayısı 39 bin 737, ağır hasta sayısı 3.581, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 255 bin 714 olarak yer aldı.

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