Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 28 Nisan)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Nisan 2021 tarihinde yapılan 283 bin 261 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 40.444, hasta sayısı 2.728 olarak açıklanırken; 341 kişi hayatını kaybetti, 45.198 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 751 bin 026 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Nisan 2021 tarihinde yapılan 283 bin 261 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 40.444, hasta sayısı 2.728 olarak açıklanırken; 341 kişi hayatını kaybetti, 45.198 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 751 bin 026 olarak açıklandı.
Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 46 milyon 718 bin 604, toplam vaka sayısı 4 milyon 751 bin 604, toplam vefat sayısı 39 bin 398, ağır hasta sayısı 3.558, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 212 bin 461 olarak yer aldı.
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