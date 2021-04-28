28 Nisan 2021, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 28 Nisan)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Nisan 2021 tarihinde yapılan 283 bin 261 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 40.444, hasta sayısı 2.728 olarak açıklanırken; 341 kişi hayatını kaybetti, 45.198 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 751 bin 026 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Nisan 2021 tarihinde yapılan 283 bin 261 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 40.444, hasta sayısı 2.728 olarak açıklanırken; 341 kişi hayatını kaybetti, 45.198 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 751 bin 026 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 46 milyon 718 bin 604, toplam vaka sayısı 4 milyon 751 bin 604, toplam vefat sayısı 39 bin 398, ağır hasta sayısı 3.558, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 212 bin 461 olarak yer aldı.

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