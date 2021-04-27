Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Nisan 2021 tarihinde yapılan 282 bin 192 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 43.301, hasta sayısı 2.703 olarak açıklanırken; 346 kişi hayatını kaybetti, 45.592 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 710 bin 582 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Nisan 2021 tarihinde yapılan 282 bin 192 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 43.301, hasta sayısı 2.703 olarak açıklanırken; 346 kişi hayatını kaybetti, 45.592 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 710 bin 582 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 46 milyon 435 bin 343, toplam vaka sayısı 4 milyon 710 bin 582, toplam vefat sayısı 39 bin 057, ağır hasta sayısı 3.549, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 167 bin 263 olarak yer aldı.

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