27 Nisan 2021, Salı

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 27 Nisan)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 Giriş Tarihi: 27.04.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Nisan 2021 tarihinde yapılan 282 bin 192 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 43.301, hasta sayısı 2.703 olarak açıklanırken; 346 kişi hayatını kaybetti, 45.592 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 710 bin 582 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Nisan 2021 tarihinde yapılan 282 bin 192 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 43.301, hasta sayısı 2.703 olarak açıklanırken; 346 kişi hayatını kaybetti, 45.592 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 710 bin 582 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 46 milyon 435 bin 343, toplam vaka sayısı 4 milyon 710 bin 582, toplam vefat sayısı 39 bin 057, ağır hasta sayısı 3.549, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 167 bin 263 olarak yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Tam kapanma ne zaman başlayacak? Tam kapanma ne zaman başlayacak?
Ethereum bugün kaç dolar? Ethereum bugün kaç dolar?
Bitcoin ne kadar? Bitcoin ne kadar?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör