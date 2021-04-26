Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 26 Nisan)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan 268 bin 893 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 37.312, hasta sayısı 2.716 olarak açıklanırken; 353 kişi hayatını kaybetti, 48.027 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 667 bin 281 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan 268 bin 893 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 37.312, hasta sayısı 2.716 olarak açıklanırken; 353 kişi hayatını kaybetti, 48.027 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 667 bin 281 olarak açıklandı.
Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 46 milyon 153 bin 151, toplam vaka sayısı 4 milyon 667 bin 281, toplam vefat sayısı 38 bin 711, ağır hasta sayısı 3.563, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 121 bin 671 olarak yer aldı.
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