26 Nisan 2021, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 26 Nisan)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 Giriş Tarihi: 26.04.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan 268 bin 893 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 37.312, hasta sayısı 2.716 olarak açıklanırken; 353 kişi hayatını kaybetti, 48.027 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 667 bin 281 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan 268 bin 893 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 37.312, hasta sayısı 2.716 olarak açıklanırken; 353 kişi hayatını kaybetti, 48.027 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 667 bin 281 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 46 milyon 153 bin 151, toplam vaka sayısı 4 milyon 667 bin 281, toplam vefat sayısı 38 bin 711, ağır hasta sayısı 3.563, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 121 bin 671 olarak yer aldı.

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