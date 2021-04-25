25 Nisan 2021, Pazar

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 25 Nisan)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Nisan 2021 tarihinde yapılan 260 bin 280 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 38.553, hasta sayısı 2.801 olarak açıklanırken; 347 kişi hayatını kaybetti, 51.236 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 629 bin 969 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Nisan 2021 tarihinde yapılan 260 bin 280 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 38.553, hasta sayısı 2.801 olarak açıklanırken; 347 kişi hayatını kaybetti, 51.236 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 629 bin 969 olarak açıklandı.

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