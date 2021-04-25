25 Nisan 2021, Pazar
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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 25 Nisan)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Nisan 2021 tarihinde yapılan 260 bin 280 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 38.553, hasta sayısı 2.801 olarak açıklanırken; 347 kişi hayatını kaybetti, 51.236 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 629 bin 969 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Nisan 2021 tarihinde yapılan 260 bin 280 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 38.553, hasta sayısı 2.801 olarak açıklanırken; 347 kişi hayatını kaybetti, 51.236 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 629 bin 969 olarak açıklandı.
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