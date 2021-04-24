Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 24 Nisan)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Nisan 2021 tarihinde yapılan 281 bin 183 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 40.596, hasta sayısı 2.905 olarak açıklanırken; 339 kişi hayatını kaybetti, 52.297 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 591 bin 416 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Nisan 2021 tarihinde yapılan 281 bin 183 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 40.596, hasta sayısı 2.905 olarak açıklanırken; 339 kişi hayatını kaybetti, 52.297 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 591 bin 416 olarak açıklandı.
Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 45 milyon 623 bin 978, toplam vaka sayısı 4 milyon 591 bin 416, toplam vefat sayısı 38 bin 011, ağır hasta sayısı 3.511, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 022 bin 408 olarak yer aldı.
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