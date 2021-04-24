24 Nisan 2021, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 24 Nisan)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Nisan 2021 tarihinde yapılan 281 bin 183 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 40.596, hasta sayısı 2.905 olarak açıklanırken; 339 kişi hayatını kaybetti, 52.297 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 591 bin 416 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Nisan 2021 tarihinde yapılan 281 bin 183 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 40.596, hasta sayısı 2.905 olarak açıklanırken; 339 kişi hayatını kaybetti, 52.297 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 591 bin 416 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 45 milyon 623 bin 978, toplam vaka sayısı 4 milyon 591 bin 416, toplam vefat sayısı 38 bin 011, ağır hasta sayısı 3.511, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 022 bin 408 olarak yer aldı.

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