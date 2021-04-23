23 Nisan 2021, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 23 Nisan)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Nisan tarihinde yapılan 302 bin 091 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 49.438, hasta sayısı 3.089 olarak açıklanırken; 343 kişi hayatını kaybetti, 60.176 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 550 bin 820 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Nisan tarihinde yapılan 302 bin 091 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 49.438, hasta sayısı 3.089 olarak açıklanırken; 343 kişi hayatını kaybetti, 60.176 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 45 milyon 342 bin 795, toplam vaka sayısı 4 milyon 550 bin 820, toplam vefat sayısı 37 bin 672, ağır hasta sayısı 3.475, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3 milyon 970 bin 111 olarak yer aldı.

23 NİSAN 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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