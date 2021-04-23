Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 23 Nisan)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Nisan tarihinde yapılan 302 bin 091 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 49.438, hasta sayısı 3.089 olarak açıklanırken; 343 kişi hayatını kaybetti, 60.176 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 550 bin 820 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Nisan tarihinde yapılan 302 bin 091 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 49.438, hasta sayısı 3.089 olarak açıklanırken; 343 kişi hayatını kaybetti, 60.176 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 45 milyon 342 bin 795, toplam vaka sayısı 4 milyon 550 bin 820, toplam vefat sayısı 37 bin 672, ağır hasta sayısı 3.475, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3 milyon 970 bin 111 olarak yer aldı.
23 NİSAN 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU
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