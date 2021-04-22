22 Nisan 2021, Perşembe
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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 22 Nisan)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Nisan tarihinde yapılan 312 bin 109 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 54.791, hasta sayısı 3.128 olarak açıklanırken; 354 kişi hayatını kaybetti, 65.593 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 501 bin 382 olarak açıklandı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Nisan tarihinde yapılan 312 bin 109 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 54.791, hasta sayısı 3.128 olarak açıklanırken; 354 kişi hayatını kaybetti, 65.593 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 501 bin 382 olarak açıklandı.
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