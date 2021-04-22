22 Nisan 2021, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 22 Nisan)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 Giriş Tarihi: 22.04.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Nisan tarihinde yapılan 312 bin 109 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 54.791, hasta sayısı 3.128 olarak açıklanırken; 354 kişi hayatını kaybetti, 65.593 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 501 bin 382 olarak açıklandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Nisan tarihinde yapılan 312 bin 109 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 54.791, hasta sayısı 3.128 olarak açıklanırken; 354 kişi hayatını kaybetti, 65.593 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 501 bin 382 olarak açıklandı.

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