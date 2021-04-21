21 Nisan 2021, Çarşamba
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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 21 Nisan)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Nisan tarihinde yapılan 318 bin 839 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 61.967, hasta sayısı 2.932 olarak açıklanırken; 362 kişi hayatını kaybetti, 52.213 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 446 bin 591 olarak açıklandı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Nisan tarihinde yapılan 318 bin 839 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 61.967, hasta sayısı 2.932 olarak açıklanırken; 362 kişi hayatını kaybetti, 52.213 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 446 bin 591 olarak açıklandı.
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