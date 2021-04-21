21 Nisan 2021, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 21 Nisan)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Nisan tarihinde yapılan 318 bin 839 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 61.967, hasta sayısı 2.932 olarak açıklanırken; 362 kişi hayatını kaybetti, 52.213 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 446 bin 591 olarak açıklandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Nisan tarihinde yapılan 318 bin 839 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 61.967, hasta sayısı 2.932 olarak açıklanırken; 362 kişi hayatını kaybetti, 52.213 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 446 bin 591 olarak açıklandı.

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