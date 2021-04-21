Dogecoin kaç TL oldu? Dogecoin nedir, nasıl alınır? 21 Nisan 2021 Dogecoin dolar fiyatı...
Yatırımcılar, bitcoin ve altcoin hareketlerini yakından takip ediyor. 21 Nisan kripto para yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Dogecoin fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dogecoin yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 21 Nisan Dogecoin kaç TL oldu? Dogecoin nedir, nasıl alınır?
Elon Musk'ın kripto paralar hakkında yaptığı yorumlar Dogecoin fiyatının artmasına yol açmıştı. Bitcoin'den sonra Dogecoin de yatırımcılar için iyi bir seçenek haline geldi. Peki, 21 Nisan Dogecoin kaç TL oldu? Dogecoin nedir, nasıl alınır?
21 NİSAN DOGECOIN KAÇ TL OLDU? DOGECOIN NEDİR, NASIL ALINIR?
1 DOGECOİN (DOGE) : 2,60 TL - (DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR)
1 DOGECOİN (DOGE) : 0.000005802 BTC
1 DOGECOİN (DOGE) : 0.0001398 ETH
21 NİSAN DOGECOIN KAÇ DOLAR OLDU?
1 DOGECOİN (DOGE) : 0,3207 Dolar - (DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR)
DOGECOIN NEDİR?
Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümde neler yaşandı?
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Esat Delihasan kimdir? Kaç yaşında neden öldü?
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig